28.01.2022 20:14 Евгений Клочко

В жизни каких знаков зодиака в 2022 году начнется белая полоса

Многим людям год Тигра может принести неприятности и трудности, но некоторых ждут успех и счастье. Астролог Влад Росс выделил знаки зодиака, у которых в 2022 году наступит белая полоса. Их ждут счастливые моменты и удача в любой сфере деятельности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для большинства представителей этого созвездия 2022 год станет запоминающимся. Некоторых ждет переезд на новое место жительства. Трудолюбивые Раки получат выгодное предложение от руководства и смогут подняться вверх по карьерной лестнице. Новая должность принесет им не только успех, но и финансовое благополучие, благодаря чему они смогут реализовать свою давнюю мечту. Одинокие представители знака повстречают достойного партнера. Те, кто давно состоят в токсичных отношениях, смогут их завершить и вздохнуть с облегчением. Астролог советует Ракам в 2022 году тренировать свою выдержку и стараться избегать всевозможных конфликтов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Перед Скорпионами в 2022 году откроются новые перспективы и большие возможности. Все перемены, которые будут происходить в их жизни, — к лучшему. Большой успех их ждет в любви и азартных играх. Интересные знакомства, знаковые события, сильные эмоции и яркие впечатления — все это ждет Скорпионов в течение года. Удача будет преследовать их в разных мелочах, начиная от прибавки в зарплате и заканчивая высокой должностью. Новые знакомства в будущем перерастут в крепкую дружбу, при этом не исключены романтические отношения. Следует проявлять осторожность и быть внимательными, особенно при работе с важным проектом. Астролог советует больше времени уделять семье и любимому человеку, тогда их ждет гармония в отношениях.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Согласно словам астролога Влада Росса, Рыб ждет успех во всех сферах жизни. Все их усилия будут щедро вознаграждены приятными подарками. У них появится возможность реализовать все задумки и планы. За какую бы работу не брались Рыбы, у них все будет получаться. Представители знака смогут заработать немалую сумму денег и уладить все свои финансовые трудности. Одиноким удастся встретить на своем пути человека, с которым завяжутся долгосрочные отношения. Некоторых Раков ждет пополнение в семействе, поэтому нужно быть к этому готовыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Новый 2022 год станет для Козерогов значимым, ведь впереди их ждет много позитива, ярких моментов, приятных эмоций и радости. Они смогут открыть в себе новые способности и заняться любимым делом, которое приносит им удовольствие. Большой успех ждет представителей знака в работе. Все, о чем они давно мечтали, сбудется. Перед Козерогами откроются новые горизонты. Творческие личности смогут проявить свои таланты, которые будут оценены по достоинству. Семейных представителей знака ждет пополнение, а одиноким посчастливится встретить свою любовь.