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28.01.2022  20:44   Дмитрий Колоней

Днепровский стрелок Артемий Рябчук признал свою вину (фото, видео)

В соцсетях появилась речь на суде Артемия Рябчука.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в соцсетях появилось видео из зала суда с признательным заявлением нацгвардейца.
 
 
"Ваша честь, мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время. После задержания, до поздней ночи я все рассказал следователю и прокурору", - заявил Артемий Рябчук.
 
 
 
 
 
Также днепровский стрелок просит не возвращать его туда, где над ним издевались, отправив его не на гауптвахту, а в СИЗО. Прокуратура настаивает на гауптвахте.
 
Напомним, ранее мы писали  о трагедии, которая разыгралась около четырех часов утра в четверг, 27 января. 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук взял из оружейной автомат и практически в упор расстрелял своих сослуживцев.
 
 

 

Тэги:  стрельба в днепре, нацгвардия, харьков
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