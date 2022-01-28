28.01.2022 20:44 Дмитрий Колоней

Днепровский стрелок Артемий Рябчук признал свою вину (фото, видео)

В соцсетях появилась речь на суде Артемия Рябчука.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в соцсетях появилось видео из зала суда с признательным заявлением нацгвардейца.

"Ваша честь, мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время. После задержания, до поздней ночи я все рассказал следователю и прокурору", - заявил Артемий Рябчук.

Также днепровский стрелок просит не возвращать его туда, где над ним издевались, отправив его не на гауптвахту, а в СИЗО. Прокуратура настаивает на гауптвахте. Напомним, ранее мы писали о трагедии , которая разыгралась около четырех часов утра в четверг, 27 января. 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук взял из оружейной автомат и практически в упор расстрелял своих сослуживцев.