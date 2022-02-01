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01.02.2022  09:59   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 1 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1445 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1970 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 267 858 человек. Выздоровело 237 654 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 23 613 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1540 человек (в том числе 1455 жителей города Харькова). 112 человек заболели в Богодуховском районе, 108 – в Купянском, 86 – в Красноградском, 58 – в Чугуевском, 46 – в Изюмском, 20 – в Лозовском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 1 февраля 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 31 января.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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