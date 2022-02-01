01.02.2022 10:10 Евгений Клочко

Новолуние 1 февраля 2022 года: как использовать энергию и что нельзя делать в этот период

Переход Венеры в нормальное положение дал возможность почувствовать некоторое облегчение, но это ненадолго. 1 февраля 2022 года по лунному календарю наступает новолуние. И хотя каждое такое явление дает нам возможность составить сценарий наших целей и самых сокровенных желаний, в этом месяце его влияние будет отличаться от предыдущего.

Новолуние в феврале 2022 года

Этот год начался с энергетически сильного астрономического явления — ретроградной Венеры. Ее влияние, как и Волчьей Луны, заставило людей немного понервничать и сконцентрировать свои силы. Но, по мнению астрологов, этот новый лунный цикл должен привести к более спокойному темпу жизни.

Новолунием 1 февраля 2022 года управляет Сатурн, который заставит нас не только составлять планы, но и скорее реализовывать их.

Луна будет расположена в созвездии Водолея, а это знак, который побуждает нас мечтать о большем, чем мы имеем. Водолей больше всего ассоциируется с революционным мышлением, мятежным отношением, гуманитарной изобретательностью и моментами прорыва гениальных идей.

Что нельзя делать в новолуние 1 февраля

Соединение новой луны, Сатурна и Урана приносит напряжение, конфликт и кризис из-за внезапных и неожиданных перемен. Это делает людей нервными, непредсказуемыми и импульсивными. Категорически запрещено в такой период выяснять отношения и ссориться. Это не даст никакого результата, ситуация только выйдет из-под контроля.

Ваша свобода и индивидуальность могут быть поставлены под сомнение. Но новолуние, которое располагается в Водолее, также усиливает ваше эго и гордость, вызывая сильное желание без ограничений выражать свое истинное внутреннее «я».

Своеволие и высокомерие могут легко привести к конфликту. Не следует никому навязывать свои мысли — они не найдут должной оценки и будут восприняты категорически. Самоутвердиться за чужой счет также не получится.

Кроме того, в новолуние не рекомендуется начинать какие-то новые проекты. Это время следует потратить на составление планов, анализа своих желаний и накопления внутренних сил.

Влияние новолуния в Водолее

Сочетание Сатурна и Урана, которые определяли конец 2021 года и повлияли на новолуние в прошлом месяце, в этот момент все еще играет важную роль. В связи с этим возникает вопрос, как можно структурировать свою жизнь, чтобы позже чувствовать себя увереннее.

Поскольку так много планет все еще находятся в Козероге, мы можем чувствовать склонность к кропотливой работе и суете. Но Луна в Водолее хочет, чтобы вы на мгновение остановились и спросили, для чего весь этот труд, какую цель мы преследуем.

Наша работа является средством для достижения этой цели. Сатурн просит нас выполнять часто тяжелую, черновую работу, которую мы хотели бы отложить. Но когда мы ее сделаем, то сможем получить вознаграждение от этой планеты.

Новолуние 1 февраля — самое удачное время использовать энергию Водолея, чтобы воплотить свои самые сокровенные желания в реальность.

Как осуществить свои мечты в новолуние

Это новолуние — приглашение написать сценарий этого проявления. Начните с простой медитации. Сделайте глубокий вдох, а затем представьте ответы на эти вопросы.

Как бы вы себя чувствовали, если бы получили все, что хотели? Задумываясь на этим, мы посылаем сигналы не только Вселенной, но и нашей внутренней эмоциональной обработке: все, чему мы верим, может быть правдой.

Освободите себя от сомнений. Сделайте ставку на лучший результат. Мечтайте о своих самых несбыточных мечтах. А затем сделайте тяжелую работу по посадке этих семян. При необходимости обратитесь к друзьям, коллегам и знакомым, которые могут вам помочь.