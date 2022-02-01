01.02.2022 10:25 Виталий Хиневич

Работа в Украине: какие специальности будут востребованы через 10 лет

Самый высокий уровень зарплат имеют современные специалисты новейших профессий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "grc.ua".

Сообщается, что цифровизация общества требует постоянного роста кибербезопасности. В связи с эти будет и дальше продолжаться постепенный рост на профессии связанные с диджитал-безопасностью.

В это же время отмечается, что человечество каждый день воспринимает достаточно большой объем различной информации. Некоторые компании уже сейчас учат своих сотрудников распознавать и выбирать актуальную и проверенную информацию. Возможно, уже в ближайшее время появятся специалисты, которые будут обучать информационной гигиене.

Сегодня мы можем наблюдать быстрое развитие индустрии виртуальной реальности. Уже сейчас украинские компании внедрили в процесс обучения и управления персоналом инструменты дополненной или виртуальной реальности. Эта отрасль также даст импульс возникновению новых профессий. VR-сфера требует как технических специалистов, работающих над разработкой и производством оборудования, так и специалистов, которые будут разрабатывать контент.

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Отдельную нишу занимают роботизированные технологии, которые постепенно хотят вытеснить людей из различных этапов производства продукции. Однако, скорее всего роботам этого полностью не удастся сделать.

Уже сейчас в современных компаниях используют преимущественно интеллектуальный труд. От 70% до 80% всего, что делают люди, они осуществляют с помощью своего интеллекта.

В скором времени могут исчезнуть кассиры, охранники, водители, секретари, курьеры и банковские работники.

Напомним, изменения рынка труда происходят постоянно, в условиях современности это становится все более заметно.