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24.01.2022  13:10   Виталий Хиневич

В Украине исчезнет ряд профессий - эксперты

Изменения рынка труда происходят постоянно, в условиях современности это становится все более заметно.

Работа
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Эксперты убеждены, что уже скоро во всем мире и в Украине  могут исчезнуть многие профессии. В первую очередь это коснется монопрофессий. Монолитные должности и профессии трансформируются в одну или соединятся с частицами ряда других профессий. 
 
 
Узкопрофильные специалисты больше не смогут закрыть тот или другой глобальный кластер. В это же время отмечается, что ряд профессий может исчезнуть уже в ближайшее время. В список должностей эксперты внесли кассиров, курьеров, охранников, фасовщиков и банковских работников.
 
Напомним, оформить документы на выплату социальной помощи можно будет в приложении «Дія». До конца 2021 года услуга будет доступна не менее чем в двух областях страны. На данный момент известно, что сервис будет доступен для жителей Житомирской и Киевской областей.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  профессии, экономика, харьков
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