24.01.2022 13:10 Виталий Хиневич

В Украине исчезнет ряд профессий - эксперты

Изменения рынка труда происходят постоянно, в условиях современности это становится все более заметно.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Эксперты убеждены, что уже скоро во всем мире и в Украине могут исчезнуть многие профессии. В первую очередь это коснется монопрофессий. Монолитные должности и профессии трансформируются в одну или соединятся с частицами ряда других профессий.

Узкопрофильные специалисты больше не смогут закрыть тот или другой глобальный кластер. В это же время отмечается, что ряд профессий может исчезнуть уже в ближайшее время. В список должностей эксперты внесли кассиров, курьеров, охранников, фасовщиков и банковских работников.

Напомним, оформить документы на выплату социальной помощи можно будет в приложении «Дія». До конца 2021 года услуга будет доступна не менее чем в двух областях страны. На данный момент известно, что сервис будет доступен для жителей Житомирской и Киевской областей.