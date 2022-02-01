В «Діє» появился COVID-сертификат бустера: подробности

В приложении «Дія» стал доступен COVID-сертификат о бустерной дозе вакцинации.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РЕДПОСТ.
«Все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут скачать новый COVID-сертификат», - отметил Ляшко.
Механизм его получения такой же, как при обычной вакцинации. После проведения бустерной прививки соответствующая запись вносится в электронную систему здравоохранения. После этого ее подхватывает приложения «Дія», и можно сгенерировать документ.
Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки. Документом можно использовать как внутри страны, так и для пересечения границы других стран.
Бустерную дозу вакцины против COVID-19 можно получить украинцам старше 18 лет через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации.
Напомним, украинцы, которые пройдут бустерную вакцинацию от коронавирусной инфекции, получат 500 гривен на банковскую карту єПідтримки. Конкретную дату, с которой начнется выплата денежных средств, пока не сообщили.
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