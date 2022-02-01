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01.02.2022  10:35   Рита Парфенова

В «Діє» появился COVID-сертификат бустера: подробности

В приложении «Дія» стал доступен COVID-сертификат о бустерной дозе вакцинации.


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Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РЕДПОСТ.

«Все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут скачать новый COVID-сертификат», - отметил Ляшко.

Механизм его получения такой же, как при обычной вакцинации. После проведения бустерной прививки соответствующая запись вносится в электронную систему здравоохранения. После этого ее подхватывает приложения «Дія», и можно сгенерировать документ.

Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки. Документом можно использовать как внутри страны, так и для пересечения границы других стран.

Бустерную дозу вакцины против COVID-19 можно получить украинцам старше 18 лет через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Напомним, украинцы, которые пройдут бустерную вакцинацию от коронавирусной инфекции, получат 500 гривен на банковскую карту єПідтримки.  Конкретную дату, с которой начнется выплата денежных средств, пока не сообщили.

Источник:   korrespondent.net
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, covid-сертификат, дія, харьков
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