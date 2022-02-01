01.02.2022 10:50 Виталий Хиневич

Регистрация на ВНО началась в Украине: что необходимо знать абитуриенту

ВНО в Украине начинается с 23 мая и продлится до 17 июня.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что с 1 февраля абитуриенты могут зарегистрироваться на основную сессию ВНО-2022. Регистрация будет длиться до 9 марта.

Кроме этого регистрация на Государственную итоговую аттестацию продлится до 1 марта.

Школьники не позднее 29 мая получат информацию, где и когда пройдет оценивание знаний при помощи ВНО. Увеличится и количество дисциплин, которые можно сдать бесплатно.

Выпускникам нужно будет обязательно сдать математику, украинский язык, литературу. На выбор будет предоставлена история Украины либо английский язык.

Бесплатных предметов, которые можно сдать, будет не четыре, а пять. При желании можно сдать больше, но это уже будет осуществляться на платной основе.

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До 29 апреля зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения ВНО.

Кроме этого отмечается, что основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня, а с 23 июня по 15 июля отведено время для дополнительной сессии. Таким образом тестирование будет проходить в следующие дни:

Физика – 23 мая;

Химия – 26 мая;

Украинский язык и литература – 31 мая;

Математика – 3 июня;

Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

Английский язык – 7 июня;

История Украины – 10 июня;

География – 14 июня;

Биология – 17 июня.

Напомним, в Украине утвержден новый образец сертификата ВНО . Основная часть сертификата ВНО будет содержать информацию об учебных предметах, которые участник тестирования будет сдавать за счет средств из государственного бюджета. В дополнительной части документа будет указана информация о предметах, которые ученик сдавал за собственные средства.