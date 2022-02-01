    
Главная Новости Харькова Образование Сколько классов харьковских школ ушли на карантин, рассказали в мэрии
01.02.2022  10:56   Яна Чернобай

Сколько классов харьковских школ ушли на карантин, рассказали в мэрии

На 1 февраля на дистанционном обучении находятся 690 классов средних школ Харькова.


Фото из открытых источников

Об этом на аппаратном совещании в горсовете 1 февраля сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, передает РЕДПОСТ.

По информации Ольги Деменко, в Харькове в данный момент школьники учатся по смешанному формату обучения. Классы, в которых выявлены заболевшие коронавирусом, уходят на карантин.

«В Харькове учебные заведения переведены по рекомендации МОЗ на смешанную форму обучения. Это дает основание не переводить все школы полностью на дистанционку», – сообщила Деменко.

В школах ковидом болеют 830 учеников. 690 классов находятся на дистанционном обучении. Посещаемость школ в Харькове составляет 81%.

Среди работников и учителей  учебных заведений города 240  человек болеют ковидом. это 1% от всех работников школ.

В детских садах Харькова на сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена у 50 детей.

Напомним, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций постановила постоянно проводить мониторинг состояния заболеваемости учащихся и персонала учебных заведений. В случае необходимости будет организован образовательный процесс для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Украины.

Тэги:  коронавирус, карантин, школа, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.02 Медицина Симптомы COVID-19 схожи с ОРВИ: как распознать недуг 01.02 Культура и Туризм Евросоюз назвал новые условия въезда для туристов 01.02 Медицина В «Діє» появился COVID-сертификат бустера: подробности
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 