01.02.2022 10:56 Яна Чернобай

Сколько классов харьковских школ ушли на карантин, рассказали в мэрии

На 1 февраля на дистанционном обучении находятся 690 классов средних школ Харькова.



Фото из открытых источников

Об этом на аппаратном совещании в горсовете 1 февраля сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, передает РЕДПОСТ.



По информации Ольги Деменко, в Харькове в данный момент школьники учатся по смешанному формату обучения. Классы, в которых выявлены заболевшие коронавирусом, уходят на карантин.



«В Харькове учебные заведения переведены по рекомендации МОЗ на смешанную форму обучения. Это дает основание не переводить все школы полностью на дистанционку», – сообщила Деменко.



В школах ковидом болеют 830 учеников. 690 классов находятся на дистанционном обучении. Посещаемость школ в Харькове составляет 81%.



Среди работников и учителей учебных заведений города 240 человек болеют ковидом. это 1% от всех работников школ.



В детских садах Харькова на сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена у 50 детей.

Напомним, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций постановила постоянно проводить мониторинг состояния заболеваемости учащихся и персонала учебных заведений. В случае необходимости будет организован образовательный процесс для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Украины.