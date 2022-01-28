28.01.2022 14:05 Виталий Хиневич

В школах Харькова пока не будут вводить дистанционное обучение

Дистанционное обучение для школьников 5-11 классов пока вводить не будут.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Сообщается, что члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций постановили постоянно проводить мониторинг состояния заболеваемости учащихся и персонала учебных заведений.

В случае необходимости организовать образовательный процесс для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Украины.

В это же время запрещается проводить в очной форме любые массовые образовательные, спортивные и культурно-художественные мероприятия в учебных заведениях, организованные экскурсионные поездки, выезды групп учащихся в туристические путешествия.

Также будет усилена разъяснительная работа в школах, детсадах по организации образовательного процесса в условиях карантина.

Напомним, современное оборудование для пищеблоков школ и детсадов закупили в Харькове.