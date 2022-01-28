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28.01.2022  13:50   Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: среди раненых жительница Харьковской области

Врачи продолжают бороться за жизнь старшего солдата Нацгвардии Жанны Шаровой.

Жанна Шарова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "KHARKIV Today".
 
Сообщается, что Жанна Шарова родилась в Харьковской области, окончила Днепропетровский университет внутренних дел и пошла служить в Нацгвардию. В роковую ночь с 26 на 27 января она дежурила на Южмаше, когда злоумышленник Артемий Рябчук убил пять человек и еще столько же ранил.
 
Спустя сутки после происшествия состояние потерпевшей остается тяжелым. Врачи не могут дать никаких прогнозов, все время рядом с девушкой находится ее мать.
 
По словам главного врача Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, Жанна занималась спортом, имеет обостренное чувство честности и справедливости. Мечтала стать офицером Нацгвардии. 
 
Военнослужащую Жанну из лужи крови бригада медиков смогла доставить в медицинское учреждение. Во время транспортировки девушки врачи боролись с болевым шоком пациентки.
Тело девушки пронзило три пули, самое тяжелое ранение пришлось в живот. Разбит тонкий и толстый кишечник, в результате чего пришлось удалить около метра анатомического органа. На выходе одна из пуль серьезно повредила позвоночник в поясничном отделе.
 
 
Жанне Шаровой уже перелили более 4 литров крови и смогли повысить гемоглобин. После проведенных операций ранее, девушку ожидают еще ряд сложных и необходимых хирургических операций. В частности, необходима операция на позвоночнике.
 
В это же время главврач отметил, что когда пациентку доставили в больницу, она не понимала происходящего и где она находится. Постоянно твердила медикам, что работает оператором на щитовой.
 
27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщины" и произвол командования части.
 
Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  стрельба в днепре, солдат, днепр, харьков
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