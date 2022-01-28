28.01.2022 13:50 Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: среди раненых жительница Харьковской области

Врачи продолжают бороться за жизнь старшего солдата Нацгвардии Жанны Шаровой.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "KHARKIV Today".

Сообщается, что Жанна Шарова родилась в Харьковской области, окончила Днепропетровский университет внутренних дел и пошла служить в Нацгвардию. В роковую ночь с 26 на 27 января она дежурила на Южмаше, когда злоумышленник Артемий Рябчук убил пять человек и еще столько же ранил.

Спустя сутки после происшествия состояние потерпевшей остается тяжелым. Врачи не могут дать никаких прогнозов, все время рядом с девушкой находится ее мать.

По словам главного врача Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, Жанна занималась спортом, имеет обостренное чувство честности и справедливости. Мечтала стать офицером Нацгвардии.

Военнослужащую Жанну из лужи крови бригада медиков смогла доставить в медицинское учреждение. Во время транспортировки девушки врачи боролись с болевым шоком пациентки.

Тело девушки пронзило три пули, самое тяжелое ранение пришлось в живот. Разбит тонкий и толстый кишечник, в результате чего пришлось удалить около метра анатомического органа. На выходе одна из пуль серьезно повредила позвоночник в поясничном отделе.

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Жанне Шаровой уже перелили более 4 литров крови и смогли повысить гемоглобин. После проведенных операций ранее, девушку ожидают еще ряд сложных и необходимых хирургических операций. В частности, необходима операция на позвоночнике.

В это же время главврач отметил, что когда пациентку доставили в больницу, она не понимала происходящего и где она находится. Постоянно твердила медикам, что работает оператором на щитовой.

27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщины" и произвол командования части.