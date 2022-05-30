30.05.2022 12:39 Рита Парфенова

Черная Луна 30 мая кардинально изменит жизнь трех знаков зодиака

Астрологи назвали три знака зодиака, чья жизнь после 30 мая буквально перевернется с ног на голову.





Изменения будут положительными, передает РЕДПОСТ. Судьба подарит им много возможностей для улучшения своей жизни.

Рак

Новолуние 30 мая, которое еще называют "Черной Луной", принесет Ракам возможность улучшить свое материальное положение. Вам предоставиться шанс заняться каким-то проектом, который будет приносить хорошие дивиденды. Да и в целом конец мая будет для вас очень удачливым.

Козерог

Представители этого знака смогут начать жизнь с чистого листа. Астрологи советуют вам до 30 мая разобраться с ошибками прошлого, сделать выводы, и вступить в июнь 2022 с очищенной энергетикой и добрыми помыслами. Только так вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону. Звезды будут помогать вам.

Телец

Для Тельцов наступит благоприятный период в сфере отношений с близкими. Вам предоставиться возможность искренне поговорить со своими родными и выяснить все то, что вас давно беспокоило. У вас может состояться достаточно доверительный разговор, который позволит вам еще больше сблизиться.



Напомним, ранее астрологи назвали три знака зодиака, которым Черная Луна принесет большие испытания.