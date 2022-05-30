30.05.2022 09:55 Рита Парфенова

Черная Луна 30 мая: знаки зодиака, которых ждет тяжелое испытание

Новолуние 30 мая 2022 года, которое называют Черной Луной, принесет большие испытания трем знакам зодиака – все будет идти не так, им может казаться, что мир рухнул, ведь планам не осуществиться.

30 мая в 14:30 по Киеву нас ждет новолуние с мистическим названием Черная луна, передает РЕДПОСТ.

Это астрологическое явление по-разному влияет на людей, но словам экстрасенса Виктора Литовского, есть знаки зодака, котоые сегодня находятся в зоне риска. Новолуние может стать для них началом "черной полосы", но есть шансы исправить ситуацию.

Близнецы

Уроженцев этого знака ждет множество трудностей и препятствий, проблемы будут буквально преследовать их. Близнецы сполна почувствуют, что это – не их время. Им нужно быть очень бдительными и избегать опасностей, чтобы не допустить беды. Дела наладятся после того, как ослабнет влияние "Черной Луны", поэтому важные встречи и дела лучше отложить. Уроженцы знака могут впасть в депрессию.

Скорпион

Скорпионам грозят конфликты, которые будут иметь очень неблагоприятные последствия в будущем. Ссоры возникнут буквально на ровном месте. Уроженцам знака будет казаться, что весь мир против них, провокации устроят не только коллеги по работе, но и родные. Чтобы не ухудшать ситуацию, Скорпионам нужно держать себя в руках. Неблагоприятное время лучше всего переждать и только потом принимать кардинальные решения.

Стрелец

Стрельцов ждут конфликты на работе и со второй половинкой, которые станут причиной болезненных переживаний. Уроженцам знака будет казаться, что их мир рухнул, но это не так: неприятности будут краткосрочными, поэтому не нужно отчаиваться. Стрельцам нужно смириться с мыслью, что они никак не могут повлиять на сложившую ситуацию: им нужно принять случившееся и сохранять спокойствие. Стоит отказаться и от покупок, есть большой риск потерять деньги и не получить ожидаемого.

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