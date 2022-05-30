30.05.2022 10:03 Рита Парфенова

Зеленский готов согласиться на трехсторонние переговоры с Эрдоганом и Путиным

Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РЕДПОСТ.

«Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать», - сообщил Никифоров".

Для того чтобы такие переговоры состоялись, утверждает Никифоров, нужно прежде всего согласие российского президента. По его словам, украинской стороне неизвестны подробности договоренностей, которые, вероятно, велись между Эрдоганом и Путиным, но возражать против такого формата переговоров украинский президент не будет. "Насколько это соответствует действительности, не могу сказать – эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", – сообщил Никифоров. Ранее президент Турции анонсировал проведение отдельных телефонных разговоров с российским и украинским лидерами в понедельник, 30 мая. Напомним, Владимир Зеленский 29 мая посетил Харьковскую область.