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30.05.2022  10:03   Рита Парфенова

Зеленский готов согласиться на трехсторонние переговоры с Эрдоганом и Путиным

Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России.

владимир зеленский

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РЕДПОСТ.

«Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать», - сообщил Никифоров".

Для того чтобы такие переговоры состоялись, утверждает Никифоров, нужно прежде всего согласие российского президента.

По его словам, украинской стороне неизвестны подробности договоренностей, которые, вероятно, велись между Эрдоганом и Путиным, но возражать против такого формата переговоров украинский президент не будет.

"Насколько это соответствует действительности, не могу сказать – эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", – сообщил Никифоров.

Ранее президент Турции анонсировал проведение отдельных телефонных разговоров с российским и украинским лидерами в понедельник, 30 мая.

Напомним, Владимир Зеленский  29 мая посетил Харьковскую область.

 

Источник:   ТСН
 Тэги:  зеленский, путин, переговоры
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