Зеленский готов согласиться на трехсторонние переговоры с Эрдоганом и Путиным

Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РЕДПОСТ.
«Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать», - сообщил Никифоров".
Комментариев: 0
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 мая отмечается День женской эмансипации или, как его еще называют, День эмансипе.
влажность:
давление:
ветер: