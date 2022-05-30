Ракетный удар по Мерефе: ночью в городе был сильный пожар

Вторую ночь ракетные удары наносят городу Мерефе в Харьковской области сильные разрушения и масштабные пожары
В ночь на 30 мая оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
По информации председателя Мерефянской общины Вениамина Ситова погибших и раненых нет.
Он уточнил, что пожар в складских помещениях на территории общины удалось быстро потушить.
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В Харькове ночь прошла относительно спокойно, единичные обстрелы, жертв нет.
По области в течение суток обстрелам подвергся Харьковский район: в селе Циркуны ранения получили два человека. В селе Шестаково от обстрелов пострадала женщина.
Напомним, Циркуны оккупанты обстреляли около семи часов вечера 29 мая. После попадания снаряда возник пожар в частном домовладении.
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