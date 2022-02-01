01.02.2022 09:43 Рита Парфенова

Харьков поздравляет Мирона Маркевича с днем рождения

Почетному гражданину Харькова исполнился 71 год.

1 февраля отмечает свой день рождения заслуженный тренер Украины, экс-наставник ФК «Металлист» Мирон Маркевич, передает РЕДПОСТ.



Почетного харьковчанина Мирона Маркевича поздравил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



«Вы посвятили свою жизнь развитию и популяризации футбола в нашей стране, воспитали много талантливых спортсменов.

Примите пожелания хорошего здоровья, неистощимой энергии, успешной реализации всех целей, новых достижений и ярких побед! Спортивной удачи Вам и новых звезд на футбольных полях!» - говорится в поздравлении.



Справка. Мирон Богданович Маркевич ролдился 1 февраля 1951 года в городе Винники, Львовской области. Советский и украинский футболист, полузащитник, Заслуженный тренер УССР (1977). Первый и единственный украинский тренер, который вывел футбольный клуб Украины в финал Еврокубка. Рекордсмен украинской высшей лиги по количеству игр в ранге главного тренера. С июля 2016 по август 2021 года — глава комитета национальных сборных ФФУ/УАФ.

Напомним, 29 января отметил день рождения Почетный гражданин города Харькова, председатель правления ПАО «Хартрон» Николай Вахно.