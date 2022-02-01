01.02.2022 09:26 Рита Парфенова

В Харькове горела захламленная квартира: пожарные спасали соседей (видео, фото)

Во время тушения пожара в жилой девятиэтажке Индустриального района спасатели вынесли двух человек.





В половине пятого утра в девятиэтажном жилом доме по улице Шариковой, 44 произошел пожар, передает РЕДПОСТ.



Горела квартира на пятом этаже. Для ее тушения прибыли два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

Во время разведки пожара из задымленного дома огнеборцы спасли мужчину 1967 года рождения. С острым отравлением угарным газом он был госпитализирован в токсикологическое отделение 2-й городской больницы.





Также из квартиры на 6-м этаже был спасен мужчина, 1954 года рождения, который не мог самостоятельно передвигаться. Ему была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.



Оказалось, в одной из комнат квартиры горели домашние вещи и мебель на площади в 10 кв.м. В 5:20 спасатели локализовали пожар и к 6:18 окончательно его потушили. Вероятная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, вечером 30 января в частном домовладении по улице Даниловской, 21 загорелась деревянная пристройка к дому. Во время тушения пожара спасатели вынесли 90-летнюю хозяйку дома. Женщина получила острое отравление угарным газом и была госпитализирована в токсикологическое отделение 2-й городской больницы.