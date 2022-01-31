В Харькове пожарные спасли 90-летнюю женщину (фото)

Женщина была спасена во время во время тушения пожара в Киевском районе Харькова.
В частном жилом доме по улице Даниловской, 21 вечером 30 января произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ.
Загорелась деревянная пристройка к дому. Пожарных вызвали в 18:21, на тушение прибыли два отделения ГСЧС на автоцистернах. К моменту их приезда площадь горения в пристройке составляла около 10 квадратных метров.
Во время тушения пожара спасатели вынесли 90-ленюю хозяйку дома. Женщина получила острое отравление угарным газом и была госпитализирована в токсикологическое отделение 2-й городской больницы.
За час работы пожарные полностью справились с огнем. Причина возникновения пожара устанавливается.
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