31.01.2022 09:17 Рита Парфенова

В Харькове пожарные спасли 90-летнюю женщину (фото)

Женщина была спасена во время во время тушения пожара в Киевском районе Харькова.

В частном жилом доме по улице Даниловской, 21 вечером 30 января произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ.



Загорелась деревянная пристройка к дому. Пожарных вызвали в 18:21, на тушение прибыли два отделения ГСЧС на автоцистернах. К моменту их приезда площадь горения в пристройке составляла около 10 квадратных метров.



Во время тушения пожара спасатели вынесли 90-ленюю хозяйку дома. Женщина получила острое отравление угарным газом и была госпитализирована в токсикологическое отделение 2-й городской больницы.



За час работы пожарные полностью справились с огнем. Причина возникновения пожара устанавливается.