31.01.2022 08:46 Евгений Клочко

Приметы, традиции и история народного праздника Афанасьев день, отмечаемого 31 января

На протяжении многих веков на Руси 31 января наши предки отмечали Афанасьев день, также известное как Афанасий Ломонос. Во время этого праздника было принято соблюдать некоторые традиции, а также обращать внимание на приметы и на то, что можно и нельзя делать людям. Также в этот день вспоминают святителя Афанасия Александрийского.

Житие святителя Афанасия Александрийского, которого чтят в день 31 января

Согласно информации, описанной в истории, святой Афанасий Великий родился на территории Александрии. Его мать, исповедующая христианство, в скором времени после рождения сына отдала его в православный храм для того, чтобы он посвятил жизнь служению Господу. С тех пор святой Афанасий Александрийский стал во всём слушаться представителей христианской церкви, а также следовать всем заповедям. С малых лет в мальчике было заметно стремление к учению и Господу.

В 319 году патриарх, который занимался воспитанием святого Афанасия Великого, предложил ему стать диаконом Александрийской церкви. С тех пор молодой человек стал не только изучать писания, но и начал самостоятельно сочинять. Благодаря новому открывшемуся таланту святой Афанасий Александрийский стал известен многим христианским верующим. Так, в 325 году он принимал участие в Никейском соборе, где выступал со своей речью.

Во времена, когда скончался Константин Великий и престол занял его сын, многие представители императорского двора встали на сторону ариан. Тогда начались массовые гонения на христианских верующих, из-за чего святителю Афанасию Александрийскому пришлось бежать из родного города на территорию Рима. Там он провёл 3 года, и только воля Господа смогла вернуть святого в родные земли: ариане были наказаны, а их царь погиб.

После пришествия нового правителя из-за возможности мятежей со стороны александрийского народа святитель Афанасий был возвращён на территорию города. Тогда он снова взял под управление христианскую церковь, в которой помогал православным верующим до самой кончины в день 2 мая 373 года.

Традиции народного празднования Афанасьев день, отмечаемого 31 января

Среди представителей христианского народа в давние времена церковное празднование, посвящённое памяти святителя Афанасия Александрийского, было принято называть Афанасий Ломонос. Связывалось это с тем, что в день 31 января каждого года чаще всего наступали сильные морозы, которые, согласно приметам, не заканчивались до наступления первых чисел февраля. Холодная погода означала, что славянский народ может быть ограничен во многих делах и развлечениях.

Предки современных христианских верующих ежегодно в день 31 января проводили магические обряды, изгоняя из домов и со всей Земли ведьм. Так, считалось, что именно тогда, когда ударяют сильные морозы, нечистые силы собираются на шабаш и начинают вредить людям. Представители христианского народа, замечая, что к ним стали наведываться ведьмы, приглашали в дом колдунов.

Посреди ночи знахари, не предупреждая о точном времени своего прихода, заговаривали трубы в хозяйском доме. Считалось, что именно через них ведьмы и другая нечистая сила в день 31 января может попасть в дом. Также колдуны проводили другие обряды: рассыпали по дому золу из печи, а также читали специальные заговоры. Представительницы прекрасного пола, чтобы отпугнуть ведьм, в Афанасьев день били в колокол.

Представители славянского народа считали, что в Афанасьев день проходит ровно половина зимы. В связи с этим среди христианских верующих было принято пересматривать и пересчитывать запасы зерновых культур, пригодных для приготовления пищи, а также сена, которое использовалось в качестве корма для домашнего скота. В зависимости от того, сколько осталось еды, питались или богато, или расходовали продукты намного бережнее.

Что можно и нельзя делать в день 31 января, и на какие приметы обращать внимание

Среди представителей христианского народа издавна в день 31 января было принято не только следовать определённым традициям, но и обращать внимание на некоторые правила поведения. Так, в день памяти святителя Афанасия Александрийского православным верующим необходимо было отказываться от определённого рода занятий, или же, наоборот, уделять им больше внимания.

В современности к правилам поведения также принято прислушиваться:

после 31 января не стоит играть свадьбу. На Руси верили, что её лучше отложить до наступления Пасхи;

мальчиков в день 31 января запрещено крестить, так как это может навлечь на них несчастье;

чтобы избежать ссор, во время праздника не стоит организовывать переезд;

предки современных христиан считали, что в эту дату не стоит ходить на свидания, так как оно не пройдёт удачно.

Отмечается, что христиане во время народного праздника 31 января также обращали внимание на некоторые приметы. Так, если началась вьюга, значит весна наступит поздно.

Полуденное солнце говорило о том, что снега рано будут сходить, а вороны, кружащие вокруг дома, предупреждали о том, что хозяев ждёт беда. Обращали внимание на луну: если она закрыта облаками, значит в скором времени снова ударят морозы.