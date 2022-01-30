30.01.2022 09:30 Евгений Клочко

Что принесет февраль 2022 года в любви и романтических отношениях всем знакам зодиака

Ожидание весны располагает к романтическому настроению, поэтому февраль 2022 года, по мнению астролога Марины Скади, пройдет в любовных приключениях, гармонизации личных отношений и сильных эмоциях для большинства знаков зодиака.

Овен

Для Овнов февраль станет переломным месяцем между легкими, ни к чему не обязывающими отношениями и глубокой привязанностью. Свободные представители этого знака неожиданно ощутят потребность в создании семьи. А у семейных Овнов возникнет необходимость освежить свои чувства романтической поездкой или необычным сюрпризом и признанием в любви.

Телец

У Тельцов возникнет желание поговорить о долгосрочных планах со своим партнером, чтобы расставить все точки над «і». Февраль будет во многом благоприятным месяцем, способствующим созданию тихой семейной гавани. И даже если вам предстоит расстаться с партнером, этот разрыв не будет болезненным. На вашем горизонте сразу же появится человек, с которым вам будет комфортно.

Близнецы

Некоторые сложности во взаимоотношениях могут возникнуть у Близнецов только в начале месяца. Затем постепенно придет спокойствие и твердое осознание того, к чему вы стремитесь. Глубокая ментальная связь с партнером и взаимодействие ваших энергий позволят создать надежный фундамент отношений. Вас больше не будут волновать случайные любовные приключения на стороне.

Рак

В феврале у Раков проявится особая обаятельность, они будут притягивать внимание противоположного пола. Это может стать причиной разрыва старых отношений и зарождения новых. В подобной ситуации вам следует прислушиваться к своей интуиции и безоговорочно ей доверять. Если вы захотите укрепить старые отношения, придется идти на компромиссы.

Лев

Свободных Львов в феврале ждет много романтических приключений. Вы будете испытывать пробуждение сильных эмоций и не захотите себя контролировать. Чувства Львов, находящихся в отношениях, могут претерпеть изменения и начнут меняться на глазах. Причем это может происходить как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Дева

Девам, состоящим в отношениях, в феврале предстоит решать вопросы личного характера, от которых будет зависеть их семейная жизнь. Но не стоит пытаться ускорить этот процесс. В конечном итоге исход всех решений будет благоприятным. Свободные Девы в конце месяца могут встретить свою вторую половинку.

Весы

Весы в феврале будут иметь всю полноту власти над обстоятельствами и сами смогут определять ход дальнейших событий в своей личной жизни. В этой ситуации лучше прислушаться к своей интуиции и не действовать ей наперекор. Вы можете легко решить все конфликтные ситуации с близким человеком или мирно расстанетесь, если оба уже подсознательно готовы к этому.

Скорпион

У Скорпиона наступает период внутренней гармонии, когда недоразумения в отношениях и недопонимание со стороны партнера уже не имеет прежней остроты восприятия. Вы будете готовы идти на компромиссы, вам легко удастся урегулировать все вопросы и почувствовать себя счастливыми. Свободным Скорпионам в этом месяце также посчастливиться найти свою вторую половинку.

Стрелец

Февраль принесет Стрельцам новые яркие эмоции. Но важно подумать, насколько это для вас серьезно и не окажется ли это увлечение временным. Парам, которые находятся на грани разрыва, можно попробовать безболезненно завершить отношения и остаться друзьями. Тем же, кого еще связывают взаимные чувства, лучше попытаться их гармонизировать.

Козерог

Для Козерога февраль — самый благоприятный месяц в году, поэтому если есть планы что-то поменять в своей личной жизни, постарайтесь сделать это сейчас. Не стоит действовать напролом, но и не упускайте возможности сделать свою жизнь более комфортной и счастливой. Давно сложившиеся дружеские отношения с коллегой могут перерасти в романтические.

Водолей

Водолею пора перестать ностальгировать по прошлому и взять в свои руки управление личной жизнью. Встреча в неожиданном месте с интересным человеком поможет вам выйти из этого состояния и зародит новые романтические отношения, у которых со временем будут все шансы перерасти в счастливый и гармоничный союз.

Рыбы

Самая главная проблема Рыб — их необоснованная ревность, которая отравляет жизнь и разрушает отношения. В феврале ситуация будет непредсказуемой, она может привести как к гармонизации отношений, так и к их окончательному разрыву. Все будет зависеть от того, удастся ли вам справиться со своими эмоциями.