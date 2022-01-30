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30.01.2022  09:05   Евгений Клочко

В Харькове бездомный получил ожоги на теплотрассе

Происшествие случилось 29 января на одной из теплотрасс в Киевском районе Харькова.

Бездомный получил ожоги на теплотрассе в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области. 56-летний бездомный развел костер в теплотрассе, расположенной по Бутовскому въезду, 9. В результате загорелся утеплитель теплотруб и различный мусор.
 
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, а мужчина с ожогами был госпитализирован в медицинское учреждение.
 
29 января в 15:22 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в сети теплокоммуникаций по адресу: г. Харьков, Бутовский въезд, 9.
 
Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.
 
Напомним, ранее 63-летний хозяин дома в селе Новоселовка самостоятельно ликвидировал очаг возгорания, который произошел от обогревателя.
 
Тэги:  пожар, харьков
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