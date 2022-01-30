30.01.2022 09:05 Евгений Клочко

В Харькове бездомный получил ожоги на теплотрассе

Происшествие случилось 29 января на одной из теплотрасс в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области. 56-летний бездомный развел костер в теплотрассе, расположенной по Бутовскому въезду, 9. В результате загорелся утеплитель теплотруб и различный мусор.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, а мужчина с ожогами был госпитализирован в медицинское учреждение.

29 января в 15:22 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в сети теплокоммуникаций по адресу: г. Харьков, Бутовский въезд, 9.

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее 63-летний хозяин дома в селе Новоселовка самостоятельно ликвидировал очаг возгорания , который произошел от обогревателя.