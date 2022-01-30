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30.01.2022  08:34   Евгений Клочко

Набирайте баклажки: в Харькове 30 января отключат холодную воду. Список адресов

В воскресенье, 30 января, в части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

В воскресенье, 30 января, холодную воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (стояк) до 20:00 30 января.
 

Новобаварский район:

ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 30 января.
 

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 30 января.
 

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 179, 183 (подъезд №3) до 17:00 30 января.
 

Шевченковский район:

пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. 23 Августа, 67-а до 20:00 30 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 29 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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