30.01.2022 08:00

30 января: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.

Свою историю Международный День БЕЗ интернета ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.

Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом.

* * *

В Украине 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления ВСУ. Праздник отмечают с 2011 года. Органы социально-психологической и воспитательной работы ВСУ является неотъемлемой частью целостного военного организма. Их задача состоит в поддержании воинской дисциплины, организации морально-психологического обеспечения жизнедеятельности войск. Также они отвечают за профилактику правонарушений в армейской среде. Главная цель этих органов - повышение боеспособности Вооруженных сил Украины.

Приметы дня

Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.

Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет – все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», – говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами – к метели.

В этот день принято было печь толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца и соль. Все это смешивали с молоком и, замесив тесто, лепили из него небольшие булочки.



Также на Антона-перезимника следовало отваживать порчу. Для этого поперек тропинки, ведущей во двор, проводили черту острым серпом. Считалось, что таким образом можно «отсечь» порчу.

Также в этот день...

В 1790 году в Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка.



1801 – обнародуется царский манифест о присоединении Грузии к России.



1819 – киргизы Большой Орды принимают подданство России.



1835 – сумасшедший совершил неудачную попытку покушения на президента США Э. Джексона (первый подобный случай в истории США).



1847 – город Иерба Буэна переименовывается в Сан-Франциско.



1872 – родился Глеб Котельников, советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта.



1882 – родился Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США (1933–1945), единственный, кто избирался на этот пост четырежды.



1894 – Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток.



1900 – родился Исаак Дунаевский, композитор, написал музыку к фильмам: «Цирк», «Волга-Волга», «Кубанские казаки», «Веселые ребята». Дунаевский обогатил жанр песни, внеся в нее элементы оперетты, джаза.



1917 – в Нью-Йорке записана первая в мире джазовая пластинка: Indiana (The Dark Town Strutters Ball), записанная на фирме «Колумбия» в Нью-Йорке (США) ансамблем музыкантов «Ориджинэл диксиленд Джаз Банд».



1923 – родился Леонид Гайдай, народный артист СССР (1989), кинорежиссер («Самогонщики», «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и др.)



1925 – родился Дуглас Карл Энгельбарт, изобретатель компьютерной мыши.



1930 – родился Джин Хэкмен (настоящее имя Юджин Олден), американский актер, обладатель двух «Оскаров» («Французский связной», «Миссисипи в огне», «Нет выхода», «Фирма», «Быстрые и мертвые», «Враг государства»).



1931 – в бродвейском кинотеатре «Лос-Анджелес» состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города» (в нашем прокате – «Огни большого города»).



1933 – Адольф Гитлер назначается рейхсканцлером, и в Германии устанавливается диктатура национал-социалистов.



1937 – родилась Ванесса Редгрейв, английская актриса («Фотоувеличение», «Прерванная жизнь», «Искупление», «Убийство в Восточном экспрессе», «Крестная мать»).



1945 – подводная лодка «С-13» под командованием А.И. Маринеско торпедирует и топит в Данцигской бухте Балтийского моря на глазах кораблей охраны огромный фашистский лайнер «Вильгельм Густлов», на борту которого находился весь цвет германского подводного флота (7700 человек, экипажи подводных лодок) (самая большая морская катастрофа в истории). Подвиг моряков-подводников будет назван «атакой века».



1948 – убит Махатма Ганди, один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии.



1951 – родился Фил Коллинз, английский поп-певец, барабанщик и актер. Член группы «Дженезис» (Genesis) с 1970 года, начал успешную сольную карьеру в 1981, среди его хитов (часто новые версии старых песен) – In the Air Tonight, 1981 и Groovy Kind of Love, 1988. Он сыграл грабителя поезда Бастера Эдвардса в фильме «Бастер» (Buster) в 1988-м.



1952 – открылся первый фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо. Именно этому конкурсу обязаны своим успехом Адриано Челентано и Доменико Модуньо.



1958 – в Париже состоялся первый показ коллекции Ив-Сен Лорана.



1974 – родился Кристиан Бейл, англо-американский актер. Начал реальный взлет с «Эквилибриума», и долетался до роли Бэтмена в трилогии Нолана «Темный рыцарь».



1998 – создан Комитет руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран-участниц СНГ.



2003 – в Антарктиде появился пик маршала Жукова.



2004 – пользователь Юрий Коваль создал первую статью Википедии на украинском языке – Атом.



2007 – вышла в продажу операционная система Windows Vista.



Именины отмечают: Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.