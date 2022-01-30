30.01.2022 07:00

Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Не сдерживайте свою тягу к общению, именно общительность и дружелюбие сегодня могут предоставить вам шанс добиться того, к чему вы давно стремились.

Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овна откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное – иметь дело с нужными людьми! Звезды советуют Овну оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Овен будет полностью открыт для общения, то имеет шанс встретиться с человеком, который произведет в его мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Социальная энергия Тельца достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Тельца, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Телец сумеет заразить собеседника своим интересом и заставит прислушаться к себе. Любая его деятельность в этом направлении практически обречена на успех!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это они будут настроены. Самое интересное, что их самоуверенность будет иметь под собой основу – Близнецы действительно способны на многое. Их энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово «невозможно». Людям, вставшим на их пути, можно лишь посочувствовать: безжалостные Близнецы будут подобны теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.

Рак (22 июня – 23 июля)

Жизнь предоставит Раку немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться! Дело в том, что звезды наделяют Рака расслабленным настроем и некоторой медлительностью – он может просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Рак хочет схватить за хвост свою удачу, ему следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!

Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды советуют Льву выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять – мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться! Неотложные дела, рутина, быт – обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. У Льва есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева имеет все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками ее таланта и просто попавшими под ее обаяние людьми! Ее энергия будет бить ключом, заставляя Деву находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Дева может на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сила Весов – в близких людях, готовых их поддержать. Если они обратятся за поддержкой к родственникам и друзьям, то получат от них помощь даже больше, чем ожидали. Впрочем, решение проблем – лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Весы затеют со своими близкими, принесет им не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках и размышлениях о том, как ему лучше поступить. Скорпион полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Скорпион не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельца ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком «плюс». Начать с того, что Стрелец вообще не будет склонен заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Стрелец может и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка – Стрельцу стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может стать законодателем тенденций! Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова. Козерог готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Козерога, захочется носить, а озвученные им идеи – претворять в жизнь. Так что Козерог без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Водолей захочет продвинуться вперед, то самое разумное – делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Водолея – помогать тем, кто нуждается в нем. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации «За лучшую вторую роль» вы добьетесь отличных результатов!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы должны приготовиться к сюрпризам! Они втайне ждали предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у них обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение их дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Рыбы не пожалеют: немного хаоса в жизни им не повредит. Тем более что этот хаос откроет перед Рыбами новые дороги и новые возможности.