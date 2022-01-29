29.01.2022 21:20 Евгений Клочко

Поспешите оплатить: какие налоги надо заплатить украинцам до 1 февраля

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) напомнила физическим и юрлицам, что до 31 января включительно им необходимо уплатить налоги.

О том, какие именно, налоговики сообщили на своей странице в Facebook.

Так, до начала февраля налогоплательщикам необходимо уплатить:

Акцизный налог за декабрь прошлого года по п. 57.1 ст. 57 и о.п. 222.1.1 п. 222.1 ст. 222 Налогового кодекса Украины;

Единый налог плательщикам четвертой группы за IV квартал 2021 года по п.п. 295.9.2 п. 295.9 ст. 295 НКУ;

Земельный налог или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности, кроме граждан. Его нужно уплатить за декабрь минувшего года, по п. 287.3 и п. 287.4 ст. 287 НКУ;

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Налог на добавленную стоимость за декабрь 2021 года, по п. 57.1 ст. 57 и п. 203.2 ст. 203 НКУ;

Налог на недвижимость авансового взноса по налогу на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, юрлицами за IV квартал прошлого года, по п.п. "б" о.п. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 НКУ;

Транспортный налог авансового взноса по транспортному налогу юридическими лицами за IV квартал того же года, по п.п. "б" о.п. 267.8.1 п. 267.8 ст. 267 НКУ.

Кроме того, необходимо до конца января уплатить рентную плату за пользование недрами при добыче углеводородного сырья за декабрь 2021 года (п. 257.5 ст. 257 НКУ), а также за пользование радиочастотным ресурсом Украины за прошлый месяц (п. 257.5 ст. 257 НКУ), за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам (п. 257.5 ст. 257 НКУ) и за транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины за декабрь 2021 года (п. 257.5 ст. 257 НКУ).

Напомним, 28 января 2022 года в Украине был последним днем уплаты налога на доходы физических лиц от полученных процентов по банковским счетам и депозитам, предусмотренные Налоговым кодексом:

НДФЛ на депозит должны физлица и ФЛП, которые не относятся к I-III группам. а) с начисленных процентов на текущий или депозитный счет в банке; б) с начисленных процентов на вклады члена кредитного союза. Общая ставка - 19,5% в которой (8%- налог на доходы; 1,5% – военный сбор).

Налог на автомобиль в размере 25 тыс. грн, если он стоит больше 200 минималок. Это введенный с 1 января 2022 года налог. Его платит собственник машины, один раз в год, одним платежом. (Ранее его платили владельцы авто, которым больше пяти лет и стоили более 375 минималок.

Ранее мы писали о введении в Украине налога на неофициальные доходы и что по этому поводу сообщили в налоговой.