29.01.2022 08:20 Евгений Клочко

В трех районах Харькова отключат холодную воду 29 января. Список адресов

В субботу, 29 января, в части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

В субботу, 29 января, холодную воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

ул. Мира, 38/4 (подъезд №1) до 20:00 29 января

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (подъезд №4.5.6) до 20:00 30 января.

Новобаварский район:

ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 29 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 28 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.