29.01.2022 08:45

Стрельба в Днепре: Артемий Рябчук отправился в СИЗО, прокурор просил гаупвахту

Прокуратура просила суд отправить Артемия Рябчука на гаупвахту, однако представитель Фемиды решил, что подозреваемого необходимо отправить в СИЗО.

Суд 28 января избрал меру пресечения военнослужащему Нацгвардии Артему Рябчуку, который 27 января устроил стрельбу на территории завода "Южмаш" в Днепре, убив пятерых и ранив еще столько же людей.

Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что сожалеет о совершенных им действиях и полностью признает свою вину. Артемий Рябчук и его адвокат Игорь Сепанов не возражали против меры пресечения, которую просил прокурор. Но обратились с просьбами держать подсудимого в СИЗО и не отправлять на гауптвахту.

Кировский районный суд Днепра решил отправить Артема Рябчука под стражу без возможности внесения залога. Он будет находиться под стражей до 27 марта 2022 года.

Сторона обвинения просила суд отправить Рябчука на гауптвахту, но суд решил, что нацгвардейца следует отправить в СИЗО.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщины" и произвол командования части.