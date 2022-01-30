30.01.2022 09:42 Евгений Клочко

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 876 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1168 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 264 587человек. Выздоровело 236 980 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 21 031 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1132 человек (в том числе 876 жителей города Харькова). 181 человека заболели в Чугуевском районе, 164 – в Лозовском, 9 – в Купянском, 126 – в Изюмском, 31 – в Красноградском, 43 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 29 января.