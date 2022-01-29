29.01.2022 10:55 Евгений Клочко

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1000 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1319 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 262 865 человек. Выздоровело 236 622 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 19 673 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1132 человек (в том числе 1000 жителей города Харькова). 32 человека заболели в Чугуевском районе, 4 – в Лозовском, 43 – в Купянском, 65 – в Изюмском, 33 – в Красноградском, 10 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 января.

