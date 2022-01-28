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28.01.2022  10:09   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 966 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1317 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 261 546 человек. Выздоровело 236 393 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 18 587 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1050 человек (в том числе 966 жителей города Харькова). 103 человека заболели в Чугуевском районе, 47 – в Лозовском, 36 – в Купянском, 29 – в Изюмском, 27 – в Красноградском, 25 – в Богодуховском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 28 января 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 января.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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