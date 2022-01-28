28.01.2022 10:15 Виталий Хиневич

В Украине решили, при помощи чего увеличат пенсии гражданам

После распространения системы накопительной пенсии на государственном уровне, гражданам намерены предоставить два варианта накопления пенсионных выплат.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Сообщается, что украинцам планируют предоставить выбор - остаться в фонде Кабмина или выбрать частный фонд. Таким образом, возникнет конкуренция, которая поспособствует гарантированию вкладов по аналогии с банковскими депозитами.

В это же время отмечается, что после 2026 года правительство хочет распространить систему Фонда гарантированных вкладов, которая доступна на данный момент только в банках. Гарантирование финансовых вкладов намерены распространить и на частные пенсионные фонды и компании страховщиков.

Для этого необходимо наладить систему хранения вкладов украинцев в определенном фонде, созданном правительством. Государственные структуры будут гарантировать сохранность вкладов граждан на данном этапе.

Начиная с 2026 года, новая система распространиться и на частные фонды. Каждый житель Украины сможет выбрать, в какой структуре хранить свои средства. Именно на таком этапе понадобится гарантирование вкладов по аналогии депозитных вкладов в банк.

Напомним, Напомним, в Украине на законодательном уровне предусмотрен досрочный выход на пенсию определенным категориям граждан.