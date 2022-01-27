27.01.2022 10:05 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1079 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1593 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 260 229 человек. Выздоровело 236 090 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 17 578 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1219 человек (в том числе 1079 жителей города Харькова). 117 человек заболели в Чугуевском районе, 81 – в Богодуховском, 74 – в Лозовском, 53 – в Купянском, 36 – в Изюмском, 13 – в Красноградском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 26 января.