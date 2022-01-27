    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 января
27.01.2022  10:05   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1079 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1593 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 260 229 человек. Выздоровело 236 090 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 17 578 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1219 человек (в том числе 1079 жителей города Харькова). 117 человек заболели в Чугуевском районе, 81 – в Богодуховском, 74 – в Лозовском, 53 – в Купянском, 36 – в Изюмском, 13 – в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 27 января 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 26 января.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Образование Харьковские студенты меняют форму обучения из-за коронавируса 27.01 Медицина В Верховной Раде депутаты массово болеют коронавирусом 26.01 Медицина Коронавирус: как обезопасить ребенка - советы специалистов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 