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27.01.2022  10:30   Виталий Хиневич

Расстрел сослуживцев в Днепре: стало известно о состоянии потерпевших

Раненая солдатом срочной службы 22-летняя девушка находится в медицинском учреждении.

Автомат
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на советника главы МДВ Антона Геращенко.
 
Отмечается, что 22-летняя девушка получила ранение в колено и плечо, а также самое тяжелое в живот.
 
На данный момент пострадавшая находится в больнице имени Мечникова, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Раненая потеряла более трех литров крови.
Еще один сослуживец стрелка получил ранение в брюшную полость, он находится в тяжелом состоянии под контролем врачей. Жизнь других  двух раненых  по оценке медиков находится вне опасности.
 
В это же время отмечается, что в тяжелом состоянии находится военнослужащий НГУ, его доставили в городскую больницу Днепра №16. Он получил ранения в грудь, плечо и бедро.
Антон Геращенко просит всех неравнодушных жителей Днепра поддержать раненых и сдать кровь.
 
Напомним, в четверг, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепре военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. 

 

Источник:   Антон Геращенко
 Тэги:  расстрел, происшествие, днепр, харьков
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