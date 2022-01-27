27.01.2022 10:30 Виталий Хиневич

Расстрел сослуживцев в Днепре: стало известно о состоянии потерпевших

Раненая солдатом срочной службы 22-летняя девушка находится в медицинском учреждении.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на советника главы МДВ Антона Геращенко.

Отмечается, что 22-летняя девушка получила ранение в колено и плечо, а также самое тяжелое в живот.

На данный момент пострадавшая находится в больнице имени Мечникова, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Раненая потеряла более трех литров крови.

Еще один сослуживец стрелка получил ранение в брюшную полость, он находится в тяжелом состоянии под контролем врачей. Жизнь других двух раненых по оценке медиков находится вне опасности.

В это же время отмечается, что в тяжелом состоянии находится военнослужащий НГУ, его доставили в городскую больницу Днепра №16. Он получил ранения в грудь, плечо и бедро.

Антон Геращенко просит всех неравнодушных жителей Днепра поддержать раненых и сдать кровь.

Напомним, в четверг, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепре военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения.