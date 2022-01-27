Налоговая Харькова предупреждает о мошенниках, притворяющихся фискалами

Неизвестные лица под видом налоговиков вымогают деньги с предпринимателей.
О случаях мошенничества под видом налоговиков сообщили в Государственной налоговой службе Украины, передает РЕДПОСТ.
Неизвестные личность звонят предпринимателям вроде бы от имени руководства органов ГНС региона и требуют деньги за улаживание вопросов «проверок», или на какие-либо другие нужды.
ГУ ГНС Харьковской области просит горожан не поддаваться на провокации. «В случае таких телефонных звонков не умалчивайте о фактах, немедленно звоните на Антикоррупционный сервис ГНС Украины «Пульс» по тел. 0-800-501-007 (направление 5) и в правоохранительные органы», – сообщили в ведомстве.
Напомним, согласно постановлению Кабмина №1132, инспекторы Госслужбы Украины по вопросам труда могут приходить с проверкой на предприятия в любой день и в удобное для него время, при этом не предупреждая о своем визите.
Комментариев: 0
Пора заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды.
Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами туман. На дорогах гололедица.
27 января 1945 года советские войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
влажность:
давление:
ветер: