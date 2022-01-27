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27.01.2022  10:51   Рита Парфенова

Налоговая Харькова предупреждает о мошенниках, притворяющихся фискалами

Неизвестные лица под видом налоговиков вымогают деньги с предпринимателей.

ГНС предупреждает о мошенниках, притворяющихся фискалами

О случаях мошенничества под видом налоговиков сообщили в Государственной налоговой службе Украины, передает РЕДПОСТ.

Неизвестные личность звонят предпринимателям вроде бы от имени руководства органов ГНС региона и требуют деньги за улаживание вопросов «проверок», или на какие-либо другие нужды.

ГУ ГНС Харьковской области просит горожан не поддаваться на провокации. «В случае таких телефонных звонков не умалчивайте о фактах, немедленно звоните на Антикоррупционный сервис ГНС Украины «Пульс» по тел. 0-800-501-007 (направление 5) и в правоохранительные органы», – сообщили в ведомстве.

Напомним, согласно постановлению Кабмина №1132, инспекторы Госслужбы Украины по вопросам труда могут приходить с проверкой на предприятия в любой день и в удобное для него время, при этом не предупреждая о своем визите.

Источник:   ГУ ГНС в Харьковской области
 Тэги:  гнс, харьков, налоговая
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