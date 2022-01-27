    
Главная Новости Харькова Медицина В Украине изменили правила продажи антибиотиков: как купить препараты
27.01.2022  11:05   Виталий Хиневич

В Украине изменили правила продажи антибиотиков: как купить препараты

Новые правила реализации медицинских препаратов будут действовать с апреля 2022 года.

Таблетки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".
 
Сообщается, что антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут реализовывать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.
 
Медицинский документ можно будет получить у врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Новые правила отпуска препаратов начнут действовать с апреля 2022 года. 
 
 
Решение об ужесточении правил отпуска медицинских препаратов связанно с увеличением уровня оборота антибиотиков во время пандемии коронавирусной инфекции. Таким образов хотят сократить нецелевое употребление препаратов и повысить фармакологический эффект противомикробных лекарственных средств.
 
Напомним, ученые показали, как выглядит «Омикрон» под микроскопом. Вирус имеет шарообразную форму и укрыт шипами, которые внешне напоминают корону.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  медицина, антибиотики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Медицина В Верховной Раде депутаты массово болеют коронавирусом 26.01 Медицина "Омикрон" опасен ранее переболевшим коронавирусом 26.01 Медицина В Южной Корее создали биодатчик для быстрого определения штамма COVID-19
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 