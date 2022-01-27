27.01.2022 11:05 Виталий Хиневич

В Украине изменили правила продажи антибиотиков: как купить препараты

Новые правила реализации медицинских препаратов будут действовать с апреля 2022 года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".

Сообщается, что антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут реализовывать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.

Медицинский документ можно будет получить у врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Новые правила отпуска препаратов начнут действовать с апреля 2022 года.

Решение об ужесточении правил отпуска медицинских препаратов связанно с увеличением уровня оборота антибиотиков во время пандемии коронавирусной инфекции. Таким образов хотят сократить нецелевое употребление препаратов и повысить фармакологический эффект противомикробных лекарственных средств.

Напомним, ученые показали, как выглядит «Омикрон» под микроскопом . Вирус имеет шарообразную форму и укрыт шипами, которые внешне напоминают корону.