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27.01.2022  11:19   Евгений Клочко

Лебедь парализовал работу лондонской подземки

В Лондоне из-за лебедя, попавшего на рельсы, остановилось движение поездов в метро.

Лебедь парализовал работу лондонской подземки

В пятницу вечером, 24 января, пассажиры на станции Южный Актон заметили лебедя, спокойно сидящего на рельсах. Он был неподвижен и молча смотрел на людей. Животное выбрало не очень удачное время для поездки на метро – в час пик.

Сотрудники метро пытались заставить птицу взлететь, но ничего не получалось. Затем они позвонили в несколько благотворительных организаций по спасению животных, однако никто из добровольцев не смог приехать.

Лебедь парализовал работу лондонской подземки 

Вскоре волонтеры из команды рганизации London Wildlife Protection в Лондоне помогли лебедю, который, по сути, не мог летать. “Птица была так смущена, что нене знаю, что делать. Он весил слишком мало, так что, скорее всего, у него не хватило сил улететь. Лебедю так повезло, что он не был ранен или убит электрическим током”, - сказал один из сотрудников.

Лебедю была оказана необходимая помощь, и на следующий день его отпустили.

Ранее сообщалось, что под Харьковом жители Мерефа спасли лебедя-шипуна.

Тэги:  метро, лебедь, харьков
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