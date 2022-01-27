Лебедь парализовал работу лондонской подземки 

В Лондоне из-за лебедя, попавшего на рельсы, остановилось движение поездов в метро.
В пятницу вечером, 24 января, пассажиры на станции Южный Актон заметили лебедя, спокойно сидящего на рельсах. Он был неподвижен и молча смотрел на людей. Животное выбрало не очень удачное время для поездки на метро – в час пик.
Сотрудники метро пытались заставить птицу взлететь, но ничего не получалось. Затем они позвонили в несколько благотворительных организаций по спасению животных, однако никто из добровольцев не смог приехать.
Вскоре волонтеры из команды рганизации London Wildlife Protection в Лондоне помогли лебедю, который, по сути, не мог летать. “Птица была так смущена, что нене знаю, что делать. Он весил слишком мало, так что, скорее всего, у него не хватило сил улететь. Лебедю так повезло, что он не был ранен или убит электрическим током”, - сказал один из сотрудников.
Лебедю была оказана необходимая помощь, и на следующий день его отпустили.
Ранее сообщалось, что под Харьковом жители Мерефа спасли лебедя-шипуна.
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