Доллар побил рекорд: курс валют в обменниках Украины

Курс гривны к евро в обмениках установлен на отметке 32,48 гривен за евро.
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Пора заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды.
Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами туман. На дорогах гололедица.
27 января 1945 года советские войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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