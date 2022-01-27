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27.01.2022  11:22   Виталий Хиневич

Доллар побил рекорд: курс валют в обменниках Украины

Курс гривны к евро в обмениках установлен на отметке 32,48 гривен за евро.

Доллар
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что курс гривны по отношению к доллару в четверг, 27 января остановился на отметке 28,95 грн/долл.
 
Продать иностранную валюту в среднем можно за 28,70 гривен за один доллар. В свою очередь евро можно продать за 32,20 гривен за один евро. Курс гривне к евро ослаб также на 5 копеек - до 32,70 грн/евро.
 
 
В это же время отмечается, что последний раз курс доллара повышался до таких отметок в январе 2018 года.
 
Ранее мы писали, что в Украине могут взлететь цены на мясо и закрыться восемь птицефабрик из-за роста цены на природный газ.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  курс валют, экономика, харьков
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