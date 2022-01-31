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31.01.2022  08:39   Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 31 января. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Астрономическая, 44-а (п. №1), 44-в до 17:00 31 января,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (стояк),
  • ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 31 января.

Московский район:

  • ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №5) до 20:00 31 января.

Немышлянский район:

  • пер. Попова (ч/с),
  • пер. Танкопия (ч/с),
  • ул. Яблочкина (ч/с),
  • ул. Васнецова (ч/с) до 20:00 31 января.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк),
  • шоссе Григоровское (Комсомольское), 57 (п. №4, стояк) до 17:00 31 января.

Основянский район:

  • ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 31 января.

Слободской район:

  • проезд Садовый, 16 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 31 января,
  • ул. Плехановская, 50 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 31 января.

Холодногорский район:

  • пер. Лопанский, 6 до 17:00 31 января,
  • ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №2, стояк),
  • ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк),
  • ул. Сериковская (ч/с),
  • ул. Кокчетавская (промзона) (ч/с),
  • ул. Лозовская, 5 до 20:00 31 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 30 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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