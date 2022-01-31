31.01.2022 08:30 Рита Парфенова

ДТП в Харькове: на Салтовке крепко разбились автомобили (видео)

Видео с места ДТП опубликовано в Сети.

Утром 31 января на Салтовском шоссе, на прогоне между проспектом Тракторостроителей и улицей Гвардейцев-Широнинцев, произошло дорожно-транспортное происшествие, передает РЕДПОСТ.



Столкнувшиеся легковушки разбросало по дороге, а результате чего создалось препятствие для движения других машин в обе стороны.



На место столкновения выезжала скорая помощь. Сведений о пострадавших нет. Машины сильно разбиты.



Официальная информация уточняется.

Напомним, вечером 30 января произошла авария на перекрестке переулка Костюринского и улицы Кооперативной. Столкнулись легковой автомобиль BMW и карета скорой помощи.