ДТП в Харькове: на Салтовке крепко разбились автомобили (видео)

Видео с места ДТП опубликовано в Сети.
Утром 31 января на Салтовском шоссе, на прогоне между проспектом Тракторостроителей и улицей Гвардейцев-Широнинцев, произошло дорожно-транспортное происшествие, передает РЕДПОСТ.
Столкнувшиеся легковушки разбросало по дороге, а результате чего создалось препятствие для движения других машин в обе стороны.
На место столкновения выезжала скорая помощь. Сведений о пострадавших нет. Машины сильно разбиты.
Официальная информация уточняется.
Напомним, вечером 30 января произошла авария на перекрестке переулка Костюринского и улицы Кооперативной. Столкнулись легковой автомобиль BMW и карета скорой помощи.
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