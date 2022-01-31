31.01.2022 08:07 Рита Парфенова

Мать бросила ребенка в ров к медведю: видео, как все было

В Сети появилось видео инцидента в Ташкентском зоопарке.





Запись происшествия в Ташкентском зоопарке, когда женщина бросила трехлетнюю девочку в вольер к кавказскому бурому медведю, появилось воскресенье, 30 января, передает РЕДПОСТ.



Сначала можно увидеть, что мать держит ребенка на парапете за ограждением, в потом толкает вниз. Медведь, находившийся в вольере, бросается в ров к упавшей девочке. Женщина взяла свои вещи и наблюдала за происходящим. Работники зоопарка немедленно зашли в вольер, и один из мужчин вынес ребенка на руках.



По данным узбекских СМИ, хищник девочку не тронул, у ребенка открытая рана головы и сотрясение мозга от падения с высоты около пяти метров. Она в стабильном состоянии.



Напомним, в пятницу, 28 января, на глазах у посетителей зоопарка, женщина сбросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю Зузу. Медведь медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Сотрудникам зоопарка удалось заманить хищника во внутреннее помещение, после чего ребенка эвакуировали из вольера.