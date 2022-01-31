31.01.2022 09:34 Евгений Клочко

С 31 января отстранят от работы невакцинированных работников: кого это касается

Коммунальщики, чиновники, медработники, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины, с понедельника, 31 января будут отстранены от работы.

31 января вступает в силу приказ N 1624/37246 Минздрава об обязательной вакцинации, в соответствии с ним, будут отстраняться от работы непривитые работники:

- Органов местного самоуправления;

- Медучреждений государственной и коммунальной форм собственности;

- Коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Те, кто не получил хотя бы одну дозу вакцины до конца января, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты, - напомнили в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, 9 декабря в список профессий, невакцинированные работники которых будут отстранены от работы без сохранения зарплаты, прибавился еще ряд:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.