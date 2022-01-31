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31.01.2022  09:34   Евгений Клочко

С 31 января отстранят от работы невакцинированных работников: кого это касается

Коммунальщики, чиновники, медработники, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины, с понедельника, 31 января будут отстранены от работы.

В Украине с 31 января начнут отстранять от работы невакцинированных коммунальщиков
 
31 января вступает в силу приказ N 1624/37246 Минздрава об обязательной вакцинации, в соответствии с ним, будут отстраняться от работы непривитые работники:
 
- Органов местного самоуправления;
- Медучреждений государственной и коммунальной форм собственности;
- Коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
 
Те, кто не получил хотя бы одну дозу вакцины до конца января, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты, - напомнили в Министерстве здравоохранения Украины.
 
Напомним, 9 декабря в список профессий, невакцинированные работники которых будут отстранены от работы без сохранения зарплаты, прибавился еще ряд:
 
  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.
Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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