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01.02.2022  09:09   Евгений Клочко

Антитренды маникюра в 2022 году, которые выдают «деревню» даже в самой стильной девушке

Антитренды в маникюре, которые выдают «деревню», стоит знать каждой девушке, чтобы выглядеть модно и стильно. Даже самый красивый маникюр, который кажется модным, может испортить весь образ. Потому некоторые идет стоит оставить в прошлом.

Антитренды маникюра в 2022 году: что уже немодно
 

Какой маникюр выглядит безвкусным

Предыдущие несколько лет модницы всегда выделяли безымянный палец. Причем неважно, какой именно был маникюр – классический красный или нежный свадебный. В этом году такого делать не нужно. Эта изюминка давно уже немодная и совершенно не делает маникюр уникальным. Если и хочется заострить внимание на каком-то пальце, пусть это будет большой или указательный.
 
У многих можно заметить вензеля на ногтях. Эта мода не обошла стороной ни юных красавиц, ни дам в возрасте. Однако это было популярно где-то в 2007 году, и точно не имеет актуальности сейчас. Лучше выбрать геометрию или легкую абстракцию.
 
Антитренды маникюра в 2022 году: что уже немодно
 
У многих модниц часто появляется желание добавить хоть один страз на ноготок. Его блики всегда привлекают внимание. Однако велика вероятность, что он отвалится задолго до коррекции. Использовать такое украшение лучше в новогоднем или свадебном дизайне, но никак не для повседневной носки.
 

Какая форма маникюра вышла из моды

Давно уже перестала быть модной длинная и острая форма ногтей. Их наращивание было популярно даже не несколько лет назад, а более десятка. В то время модницы не боялись непрактичной формы, неудобства и долгого времени, на протяжении которого приходилось сидеть с мастером.
 
Антитренды маникюра в 2022 году: что уже немодно
 
В этом сезоне длинные острые ногти станут практически основным антитрендом. А любительницам яркого и броского дизайна стоит обратить внимание на более классическую форму.
 
В прошлое ушел и заостренный квадрат, который часто выбирают модницы за столом мастера. Такая форма больше похожа на недопиленный квадрат или миндаль.
 

Что не нужно делать в маникюре

Непривлекательно выглядят объемные элементы на ногтевых пластинах. Более того, это неудобно в повседневной носке. Лепка из акрила запросто может задеть одежду или какие-то предметы. Кроме того, такое изящество быстро отрывается, и хорошо, если не вместе со всем ногтем.
 
Вместо акриловой лепки лучше отдать предпочтение классическим рисункам или такому дизайну, который не мешает исполнять повседневную работу.
 
Антитренды маникюра в 2022 году: что уже немодно
 
Ушел в прошлое также и аквариумный дизайн. Сейчас такой эффект нормально смотрится только на чехлах для телефона, но никак не на женских ручках. На пике моды такой дизайн был распространен в России. Однако сейчас о нем можно говорить, как о неуместном, который остался далеко в прошлом и больше не привлекает внимание.
 
Дизайн ногтей является настоящим искусством, потому мастера часто практикуют в нем свои навыки, если того хочет клиент. Это может получиться красиво и оригинально, если не впадать в крайности и не слишком увлекаться. Не нужно создавать целые картины на каждом пальце.
 
При выборе узора и рисунка стоит быть максимально осторожными. Сочетания цветов не должны выглядеть слишком пестро и ярко.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  здоровье, маникюр, харьков
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