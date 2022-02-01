01.02.2022 08:59

По каким критериям следует выбирать детскую коляску?

Задумываясь о покупке коляски для малыша, родители в первую очередь обращают внимание на два ключевых показателя: эргономика и маневренность. За ними следует комфорт, безопасность и долговечность.

На выбор детского транспорта существенное влияние оказывает бренд, дизайн изделия и, конечно же, стоимость коляски Харьков — это город, в котором благодаря онлайн-сервису OLX каждая семейная пара сможет подобрать идеальный транспорт для своего малыша.

Разновидности колясок для детей

В зависимости от конструкции различают такие типы изделия:

Прогулочная — самый популярный и востребованный вариант. Ее ключевые особенности — в механизме складывания и облегченной массе. Малышу в ней комфортно как бодрствовать, так и отдыхать.

Люлька — изделие классической конструкции, которое предназначено для новорожденных младенцев. Бывают как всесезонными, так и летними или зимними.

Универсальная — сочетает в себе первые два варианта. Транспорт состоит из шасси и двух отдельных блоков: люльки и прогулочного модуля. Некоторые изделия дополнительно в комплекте могут иметь автокресло.

Трансформер — имеет схожие черты с универсальными моделями, только в них блоки не заменяются, а трансформируются. Люлька легко превращается в прогулочный модуль.

Трехколесные — получили популярность благодаря небольшому весу и удобному управлению.

А счастливым родителям двойни, чтобы не покупать две коляски, следует обратить внимание на изделия типа тандем, которые оборудованы двумя отдельными блоками для сидения и одним общим шасси.