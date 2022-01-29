29.01.2022 09:44 Рита Парфенова

Почетный гражданин Харькова Николай Вахно отмечает день рождения

Почетному гражданину Харькова исполнилось 72 года.

Николай Вахно 29 января отмечает день рождения, передает РЕДПОСТ.



С днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя правления ПАО «Хартрон» Николая Вахно поздравил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



«За годы плодотворной работы Вы проявили себя как талантливый руководитель, человек с незыблемыми принципами и убеждениями. Ваши целеустремленность и упорство, основательный подход к делу стали залогом успеха, достижений и побед в деле развития ракетно-космической отрасли.



Примите пожелания крепкого здоровья, жизненного вдохновения, благополучия и дальнейшей успешной деятельности. Пусть сбываются все замыслы и планы!» - говорится в поздравлении.



Николай Вахно родился 29 января 1950 года в пос. Андреевка Роменского района Сумской области. В 1972 году окончил Харьковский государственный университет им. М. Горького (ныне – ХНУ им. В. Каразина) по специальности «Математика, прикладная математика».



Трудовую деятельность начал в конструкторском бюро электроприборостроения ОАО «Хартрон». Работал инженером, начальником отдела, с 1992 года - заместителем генерального директора по финансово-экономической деятельности, с марта 2002 года – председателем правления ОАО «Хартрон». С июня 2011 года – президент-председатель правления публичного акционерного общества «Хартрон».



Кандидат технических наук, доцент, заслуженный машиностроитель Украины. Награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени, орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, 8 января отметил день рождения Почетный гражданин города Харькова, врач-нейрохирург детского нейрохирургического отделения Городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова Александр Духовский.