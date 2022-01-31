31.01.2022 10:25 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 31 января

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 771 случай заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1301 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 265 888 человек. Выздоровело 237 385 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 21 921 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 910 человек (в том числе 711 жителя города Харькова). 146 человек заболели в Изюмском районе, 73 – в Купянском, 72 – в Чугуевском, 48 – в Богодуховском, 45 – в Лозовском, 7 – в Красноградском.







Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 января.