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31.01.2022  10:20   Виталий Хиневич

Из-за непогоды населенные пункты Украины остались без электричества

В Украине вследствие сильных порывов ветра обесточены 317 населенных пунктов в 6 областях.

Непогода
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что коммунальщики в ночь с 30 на 31 января работали в шести областях в усиленном режиме. Из-за обильного снегопада расчищали проезжую часть и автомагистрали.  Без электричества остаются жители 317 населенных пунктов центральных и западных областей.
 
 
Кроме этого, в Закарпатской области возле города Рахов на проезжую часть сошли две лавины. Вследствие происшествия никто не пострадал, задержек в движении транспорта не было.
 
Напомним, ранее в Афинах сильный снегопад и ветер дестабилизировал работу аэропорта, общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  погода, жкх, происшествие, харьков
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