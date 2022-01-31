31.01.2022 10:20 Виталий Хиневич

Из-за непогоды населенные пункты Украины остались без электричества

В Украине вследствие сильных порывов ветра обесточены 317 населенных пунктов в 6 областях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что коммунальщики в ночь с 30 на 31 января работали в шести областях в усиленном режиме. Из-за обильного снегопада расчищали проезжую часть и автомагистрали. Без электричества остаются жители 317 населенных пунктов центральных и западных областей.

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Кроме этого, в Закарпатской области возле города Рахов на проезжую часть сошли две лавины. Вследствие происшествия никто не пострадал, задержек в движении транспорта не было.

Напомним, ранее в Афинах сильный снегопад и ветер дестабилизировал работу аэропорта, общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.