03.02.2022 12:18 Рита Парфенова

В Харьковском зоопарке – показательные кормления животных (видео)

Посетители зоопарка смогут своими глазами увидеть пищевые привычки и гастрономические предпочтения животных.





С 5 февраля в Харьковском зоопарке каждые выходные будут проходить показательные кормления жителей зоосада, передает РЕДПОСТ.

Еженедельно на официальном сайте и в социальных сетях зоопарка будет появляться информация и расписание показательных кормлений.



Кипер, ухаживающий за животными, в ранее озвученное время будет давать корм своим подопечным. Обычно небольшими порциями и с индивидуальным подходом. Показательное кормление сопровождается подробными комментариями кипера или экскурсовода. Выходит необычная лекция, которая обязательно запомнится, уверяют в зоопарке. И посетители собственными глазами увидят привычки животных при поедании корма и узнают об их гастрономических предпочтениях.



Уже в эту субботу, 5 февраля, в 14:00 в зоопарке пройдет показательное кормление тигра, а в воскресенье, 6 февраля, в 11:00 – красноухих черепах.

Напомним, акция «Свободный вход в Харьковский зоопарк» продлена до 1 марта 2022 года. Каждый желающий имеет возможность посетить Харьковский зоопарк совершенно бесплатно. Единственное условие для свободного входа – документ, удостоверяющий личность, и обязательное наличие одного из «ковидных» сертификатов или результата тестов.