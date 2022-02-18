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18.02.2022  11:45   Виталий Хиневич

На Харьковщине иностранец за взятку хотел попасть в Украину

Гражданин Армении шел пешком из России в Украину.

Взятка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Восточное региональное управление ГНСУ.
 
Сообщается, что 17 февраля к контрольному пункту пропуска "Гоптовка" прибыл 44-летний гражданин Армении. Мужчина направлялся из России в Украину.
 
Во время  прохождения таможенного контроля выяснилось, что иностранец превысил срок пребывания в Украине. В связи с этим обстоятельством ему запретили въезд в страну.
Мужчина предложил должностным лицам 5 тысяч русских рублей. Пограничники от взятки отказались и обратились в компетентные органы с обращением о данном факте. 
 
 
После составления сотрудниками Национальной полиции всех необходимых процессуальных документов гражданину Армении было отказано в пересечении государственной границы Украины и вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года.
 
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду коллекции произведений искусства в Российскую Федерацию.
 
Источник:   Восточное региональное управление ГНСУ
 Тэги:  происшествие, харьков
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