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18.02.2022  11:37   Рита Парфенова

В Харькове создали кластер пригородных сообщений: первой запустили модернизованную электричку в Бахмут (фото)

АО «Укрзалізниця» 18 февраля 2022 презентовала создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове.

Из Харькова в Бахмут запустили модернизированную электричку

В кластер вошли пригородные поезда, модернизированные на собственных мощностях "Укрзалізниці", передает РЕДПОСТ

В рамках презентации в первый рейс отправлен инклюзивный электропоезд по маршруту Харьков – Бахмут – Харьков. Он только что прошел модернизацию на Киевском электровагоноремонтном заводе.

Из Харькова в Бахмут запустили модернизированную электричку

В его составе 10 вагонов, в которых установлены кресла с улучшенными эргономичными свойствами, смонтировано современное освещение, система звукового и визуального оповещения пассажиров. Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев и имеет места для размещения велосипедов.

Из Харькова в Бахмут запустили модернизированную электричку

По пути следования он будет проходить 19 станций, среди которых Изюм, Святогорск, Лиман, Северск и другие. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника, и отправляться из Харькова в 09:22, прибывать в Бахмут в 13:57. Из Бахмута поезд будет отправляться в 14:45, прибывать в Харьков в 19:25.

Из Харькова в Бахмут запустили модернизированную электричку

В рамках кластера также курсируют электропоезда по маршрутам Константиновка – Харьков, Харьков – Краматорск и Харьков – Славянск.

«Недавно мы запустили «Слобожанский экспресс», который курсирует из Харькова в Попасную и из Харькова в Ворожбу и обеспечивает удобное сообщение жителям трех областей. Создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины, в частности, запуск обновленного электропоезда по маршруту Харьков — Бахмут, — это очередной важный шаг к улучшению железнодорожного сообщения в этом регионе», — прокомментировал председатель правления АО «Укрзалiзниця» Александр Камышин.

Из Харькова в Бахмут запустили модернизированную электричку

Напомним, харьковские электрички стали доступны для маломобильных людей. Пригородные поезда оборудовали поручнями для людей с особыми потребностями.

Источник:   АО «Укрзалізниця»
 Тэги:  поезд, электричка, кластер, харьков
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