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10.01.2022  10:21   Евгений Клочко

В Харькове на станции метро умер мужчина (видео)

Инцидент произошел на станции метро "Имени А.С. Масельского" 10 января.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. По информации правоохранителей, происшествие случилось в 06:50.
 
Мужчине во время движения поезда стало плохо в вагоне, его вывели на станцию и вызвали "скорую". Однако до приезда медиков 41-летний мужчина скончался.
 
На данный момент причина смерти устанавливается.
 
Напомним, 28 июня в метрополитене города Харькова, в переходе между станциями «Университет» и «Госпром» было найдено тело мужчины. 70-летнему харьковчанину стало плохо и он скоропостижно скончался.
 
Тэги:  труп, метро, харьков
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